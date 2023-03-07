Субсидии от администрации могут получить предприниматели Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Предприниматели Хабаровска могут получить субсидии от администрации города. В этом году на развитие малого и среднего бизнеса выделено 13 миллионов рублей.

Получить поддержку могут бизнесмены, зарегистрированные и работающие на территории города. Например, 100 тысяч рублей на открытие своего дела, до 200 тысяч - на покупку основных средств, та же сумма предоставляется на оплату электричества.

Помощь в открытии своего дела предоставляется самозанятым. Размер субсидии - 50 тысяч рублей. При этом они могут иметь основное место работы, стаж не прервется, а зарплата при расчете налога не учитывается. То есть все можно делать легально, не переживая за получение штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. Сейчас в Хабаровске уже больше 25 тысяч самозанятых.

- Они вправе рассчитывать на две субсидии по 150 тысяч рублей каждая - на ведение дела и обеспечение занятости отдельных категорий. К таковым относятся люди с ОВЗ, пенсионеры, малоимущие, одинокие и многодетные родители, выпускники детдомов и так далее. Также получить статус социального предпринимателя могут те, кто занимается содержанием частных детсадов и школ, организацией кружков, лагерей отдыха, предоставляет услуги дополнительного образования, - рассказал Сергей Павленко, начальник отдела управления экономического развития администрации Хабаровска.

В категорию социального бизнеса попадают и частные учреждения культуры. Сегодня в реестре социального предпринимательства Хабаровска 69 субъектов. В прошлом году субсидии получили 17 из них.

Предприниматель может претендовать на несколько видов поддержки. Документы нужно собирать для каждой отдельно. Заявку разрешено подать единожды, изменения внести в нее можно до окончания приема - то есть до 31 марта. А по каждой субсидии есть результаты, по которым нужно будет отчитаться.

Узнать информацию можно на сайте администрации или по телефонам: 41-94-99; 40-91-27; 40-91-16.

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