Почти тысячу ежемесячных выплат назначил Социальный фонд в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае и ЕАО семьи начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала по новым правилам. Они расширяют возможности тратить средства, рассказали в отделении Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО. По ним пособие назначено 900 детям.

- С этого года еще больше родителей могут получать выплату из маткапитала. Теперь она рассчитана на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Раньше получать эти деньги можно было только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей в этом возрасте, - рассказали в учреждении.

Выплата равна одному прожиточному минимуму на ребенка в том регионе, где жила семья, когда подавала заявление. В Хабаровском крае это 21 120 рублей, в ЕАО – 19 488 рублей.

Получить деньги могут семьи, у которых доход на одного человека меньше двух прожиточных минимумов. Имущественная обеспеченность и занятость родителей при этом не учитывается. То есть, если в семье несколько детей до трех лет, а при получении пособия доходы семьи были меньше установленного порога, то родители могут оформить еще одну выплату. На каждого ребенка нужно подавать отдельную заявку.

Между тем родители могут получать и выплаты из маткапитала, и единое пособие на детей одновременно. Но при обращении за единым пособием выплата из маткапитала, назначенная до 2023 года, платиться не будет. Чтобы ее снова перечисляли, нужно подавать заявление заново. Его рассмотрят за 10 рабочих дней. Средства семья получит в течение пяти рабочих дней.

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