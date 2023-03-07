При попытке купить морепродукты две женщины из Биробиджана потеряли деньги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители ЕАО продолжают становиться жертвами мошенников. На преступников напоролись две подруги из Биробиджана. Женщины хотели купить морепродукты, но потеряли деньги и остались ни с чем.

В полиции рассказали, что 47-летней биробиджанке пришло сообщение в мессенджере. Знакомый предложил ей купить креветки и красную икру по соблазнительной цене. Он даже поручился за их свежесть и потрясающий вкус. Естественно, от предложения было сложно отказаться, и женщина поделилась новостью с подругой.

Они заказали шесть килограммов креветок, полкило икры – и всего за пять тысяч рублей. Деньги они перевели на указанную знакомым карту.

- Продавец пообещал привести деликатесы в течение часа. Однако абонент перестал отвечать на сообщения, удалил переписку и фотографию профиля. Тогда обманутая женщина написала сообщение знакомому на номер, который был записан у нее в контактах. Оказалось, что он не в курсе ситуации и продажей морепродуктов не занимается. После этого потерпевшая обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Оказалось, что номер, с которого писал мошенник, зарегистрирован в Москве и Московской области.

Заведено уголовное дело. Полицейские в который раз напоминают о бдительности и просят не переводить деньги незнакомым, а прежде проверять информацию.

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