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НовостиОбщество7 марта 2023 8:33

При попытке купить морепродукты две женщины из Биробиджана потеряли деньги

Подруги наткнулись на мошенников
Василина ВАСИЛЬЕВА
При попытке купить морепродукты две женщины из Биробиджана потеряли деньги

При попытке купить морепродукты две женщины из Биробиджана потеряли деньги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители ЕАО продолжают становиться жертвами мошенников. На преступников напоролись две подруги из Биробиджана. Женщины хотели купить морепродукты, но потеряли деньги и остались ни с чем.

В полиции рассказали, что 47-летней биробиджанке пришло сообщение в мессенджере. Знакомый предложил ей купить креветки и красную икру по соблазнительной цене. Он даже поручился за их свежесть и потрясающий вкус. Естественно, от предложения было сложно отказаться, и женщина поделилась новостью с подругой.

Они заказали шесть килограммов креветок, полкило икры – и всего за пять тысяч рублей. Деньги они перевели на указанную знакомым карту.

- Продавец пообещал привести деликатесы в течение часа. Однако абонент перестал отвечать на сообщения, удалил переписку и фотографию профиля. Тогда обманутая женщина написала сообщение знакомому на номер, который был записан у нее в контактах. Оказалось, что он не в курсе ситуации и продажей морепродуктов не занимается. После этого потерпевшая обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Оказалось, что номер, с которого писал мошенник, зарегистрирован в Москве и Московской области.

Заведено уголовное дело. Полицейские в который раз напоминают о бдительности и просят не переводить деньги незнакомым, а прежде проверять информацию.

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