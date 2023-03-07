Переселять из аварийного жилья будут по-новому в Магаданской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магаданской области утвердили новую программу переселения из аварийного жилья, признанное таковым в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Предыдущая программа закончилась досрочно, а благодаря новой можно будет расселить и неперспективные поселки, такие как Транспортный, Атка, Сенокосный, Бурхала и Мадаун.

Теперь, по новой программе, 40 процентов трат ложится на плечи региональных властей. По ней расселят 2 060 помещений, в которых живут 3 943 человека. Это позволить освободить 92,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья на территории всех городов и сел области.

- Есть фактическая стоимость квадратного метра, а есть норматив, установленный федеральным минстроем. Мы долгое время доказывали, что реальная стоимость гораздо выше нормативного. И как рассчитывать стоимость строительства квадратного метра жилья на Колыме никто не знал, потому что жилье фактически не строилось. Сравнение с другими регионами тоже не отражало реальную картину, - рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Он привел пример: цена квартир в ЖК «Нагаево» в итоге значительно превысила данные минстроя. И разницу пришлось доплачивать региону. А теперь он должен оплатить еще и 40 процентов стоимости жилья, и это огромная нагрузка на бюджет. Поэтому задача властей – эту нагрузку выдержать.

Подробнее о программе можно прочитать на сайте правительства Магаданской области.

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