Вкладываться в цветы предлагают в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты из агентства привлечения инвестиций Хабаровского края подготовили новое предложение - вкладываться в строительство цветочных теплиц. Это может стать выгодным, учитывая санкции и проблемы с логистикой. К тому же, инвесторы могут получить льготы.

По данным Росстата, потребление цветов на душу населения составляет 13,27 цветка в год. Для Хабаровского края потенциальный объем более 17 миллионов цветов в год, а в целом для ДФО - около 106 миллионов. Обеспеченность продукцией по стране не превышает 16 процентов в год, а по ДФО этот показатель и вовсе ниже одного процента. Основные отечественные производители свежих срезанных цветов сосредоточены в Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

- Букет цветов к празднику или круглой дате выбирают в качестве подарка большинство россиян. Основная целевая аудитория тепличного бизнеса находится в Хабаровском крае, Приамурье, ЕАО и Приморье. Продукцию можно будет поставлять как для оптовиков, так и для жителей региона. Для строительства теплицы в 1000 квадратных метров сумма инвестиций составит порядка 260 миллионов рублей. Такой проект можно окупить от одного до двух лет. В эту сумму уже включены проектно-изыскательские работы, строительство теплицы, закупка оборудования. Конечно, возможно подорожание. Но одна такая теплица сможет обеспечивать как минимум восемь процентов рынка Хабаровского края, выпуская более 1,5 миллиона цветов в год: розы, хризантемы и тюльпаны, - сказал Василий Хмельницкий, руководитель центра инвестиционной аналитики АНО «АПИРИ».

Сейчас в крае работает лишь одна частная теплица. Она находится в Амурске, ее площадь составляет 1,2 гектара. Здесь выращивают хризантемы, розы, горшечные цветы и сельхозпродукцию. В этом году специалисты «Горзеленстроя» вырастили к 8 марта 10 тысяч тюльпанов, которые активно раскупают хабаровчане. Но спрос на свежие цветы куда больше. Да и завозные растения теряют свою свежесть, пока едут за десятки тысяч километров.

Для инвесторов, которые захотят этим заниматься, предусмотрены льготы.

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