Хабаровская прокуратура начала проверку состояния улицы Лейтенанта Шмидта
Фото: Татьяна ЭЙХМАН
В Хабаровске прокуратура организовала проверку из-за состояния дороги по улице Лейтенанта Шмидта. О ее плохом состоянии рассказали мятные жители, жалобы появились в Сети.
- Прокуратура Кировского района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о ненадлежащем содержании дорожного полотна по улице Лейтенанта Шмидта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Специалисты проверят работу должностных лиц, которые несут ответственность за содержание этой дороге и при наличии оснований примут меры.
Напомним, в Индустриальном районе Хабаровска прокуратура провела другую проверку. Там жилищный кооператив начислял заниженную плату за вывоз мусора в декабре. Выяснилось, что при расчетах учитывали льготный тариф, который на тот момент не действовал уже месяц.
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