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НовостиОбщество7 марта 2023 10:10

Хабаровская прокуратура начала проверку состояния улицы Лейтенанта Шмидта

Жители пожаловались на ужасное покрытие
Василина ВАСИЛЬЕВА
Хабаровская прокуратура начала проверку состояния улицы Лейтенанта Шмидта

Хабаровская прокуратура начала проверку состояния улицы Лейтенанта Шмидта

Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В Хабаровске прокуратура организовала проверку из-за состояния дороги по улице Лейтенанта Шмидта. О ее плохом состоянии рассказали мятные жители, жалобы появились в Сети.

- Прокуратура Кировского района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о ненадлежащем содержании дорожного полотна по улице Лейтенанта Шмидта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Специалисты проверят работу должностных лиц, которые несут ответственность за содержание этой дороге и при наличии оснований примут меры.

Напомним, в Индустриальном районе Хабаровска прокуратура провела другую проверку. Там жилищный кооператив начислял заниженную плату за вывоз мусора в декабре. Выяснилось, что при расчетах учитывали льготный тариф, который на тот момент не действовал уже месяц.

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