Хабаровская прокуратура начала проверку состояния улицы Лейтенанта Шмидта Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В Хабаровске прокуратура организовала проверку из-за состояния дороги по улице Лейтенанта Шмидта. О ее плохом состоянии рассказали мятные жители, жалобы появились в Сети.

- Прокуратура Кировского района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о ненадлежащем содержании дорожного полотна по улице Лейтенанта Шмидта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Специалисты проверят работу должностных лиц, которые несут ответственность за содержание этой дороге и при наличии оснований примут меры.

Напомним, в Индустриальном районе Хабаровска прокуратура провела другую проверку. Там жилищный кооператив начислял заниженную плату за вывоз мусора в декабре. Выяснилось, что при расчетах учитывали льготный тариф, который на тот момент не действовал уже месяц.

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