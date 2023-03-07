Прокуратура Магаданской области ограничит доступ к недостроям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гулять по недостроенным зданиям опасно для жизни и здоровья. В разных регионах с этим пытаются бороться власти. В поселке Уптаре Магаданской области в дело вмешалась прокуратура.

Надзорный орган организовал проверку по соблюдению градостроительного законодательства.

- На территории поселка Уптар находятся три недостроенных здания, к которым имеется свободный доступ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

В итоге специалисты направили в суд иск. В нем они обязали муниципалитет ограничить доступ к заброшкам и поставить их на учет как бесхозяйные. На данный момент решение суда в силу не вступило.

Напомним, несчастный случай в заброшенном здании чуть не произошел в Хабаровске в мае прошлого года. Двое братьев решили полазить по заброшенному зданию на улице Панфиловцев. Во время опасных игр один из них запнулся и выпал их окна второго этажа. 12-летнего мальчика увезли в больницу. К счастью, он не пострадал, хотя все могло закончиться иначе.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.