Прокуратура Магаданской области ограничит доступ к недостроям
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Гулять по недостроенным зданиям опасно для жизни и здоровья. В разных регионах с этим пытаются бороться власти. В поселке Уптаре Магаданской области в дело вмешалась прокуратура.
Надзорный орган организовал проверку по соблюдению градостроительного законодательства.
- На территории поселка Уптар находятся три недостроенных здания, к которым имеется свободный доступ, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
В итоге специалисты направили в суд иск. В нем они обязали муниципалитет ограничить доступ к заброшкам и поставить их на учет как бесхозяйные. На данный момент решение суда в силу не вступило.
Напомним, несчастный случай в заброшенном здании чуть не произошел в Хабаровске в мае прошлого года. Двое братьев решили полазить по заброшенному зданию на улице Панфиловцев. Во время опасных игр один из них запнулся и выпал их окна второго этажа. 12-летнего мальчика увезли в больницу. К счастью, он не пострадал, хотя все могло закончиться иначе.
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