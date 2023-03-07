Нарушения правил пожарной безопасности нашли в кулинарном цехе Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кулинарном цехе Магадана нашли множество нарушений санитарных правил и правил пожарной безопасности. Проверку после сюжета на местном телевидении провели прокуратура, «Центр гигиены и эпидемиологии» и МЧС.

В сюжете сообщалось, что в цехе на Приморской, 7 есть нарушения. Информация подтвердилась, когда место осмотрели специалисты.

- Например, требования к хранению продуктов питания не соблюдались, электропроводка эксплуатировалась с видимыми повреждениями, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Предпринимателю, который владеет цехом, внесли представление. Также против него составили административные протоколы за нарушения требований. Владельцу помещения назначили несколько штрафов, всего ему придется заплатить около 50 тысяч рублей.

После проверки прокуратуры некоторые нарушения устранили. Дальнейшую работу по исполнению представления продолжает контролировать надзорный орган.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.