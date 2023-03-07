Браконьеров осудили за незаконную ловлю лосося в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ольском районе Магаданской области суд вынес приговор браконьерам. Трое мужчин выловили несколько сотен рыб тихоокеанского лосося. Общая стоимость улова составила примерно миллион рублей.

Рыбачили мужчины на моторной лодке на Ойринской косе. Сетями они поймали больше 500 рыбин. Среди них – горбуша, нерка, кета и голец.

Против мужчин завели уголовное дело. Специалисты посчитали, что государству причинен особо крупный ущерб. Учитывалось и то, что преступление совершенно группой по предварительному сговору.

- Прокуратурой заявлен иск о взыскании суммы причиненного государству ущерба в размере около одного миллиона рублей, в качестве обеспечительной меры на автомобиль одного из обвиняемых наложен арест, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того, каждого браконьера осудили условно на два года с испытательным сроком в полтора года.

В Ольском районе Магаданской области суд вынес приговор браконьерам. Трое мужчин выловили несколько сотен рыб тихоокеанского лосося. Общая стоимость улова составила примерно миллион рублей.

Рыбачили мужчины на моторной лодке на Ойринской косе. Сетями они поймали больше 500 рыбин. Среди них – горбуша, нерка, кета и голец.

Против мужчин завели уголовное дело. Специалисты посчитали, что государству причинен особо крупный ущерб. Учитывалось и то, что преступление совершенно группой по предварительному сговору.

- Прокуратурой заявлен иск о взыскании суммы причиненного государству ущерба в размере около одного миллиона рублей, в качестве обеспечительной меры на автомобиль одного из обвиняемых наложен арест, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Суд удовлетворил требования прокурора. Кроме того, каждого браконьера осудили условно на два года с испытательным сроком в полтора года.

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