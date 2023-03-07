Половину корпусов для детских лагерей уже построили в Хабаровском крае Фото: министерство образования Хабаровского края

7 марта в Хабаровском крае рассказали о начале строительства корпусов для детских лагерей. Власти отметили, что это быстровозводимые конструкции.

Первые результаты уже есть, сообщили в министерстве образования региона. По информации ведомства, часть работы уже сделана.

- Уже готова половина корпуса для центра «Шарголь». В ближайшее время приступим к его транспортировке, – рассказал Виктор Лихачев, гендиректор Хабаровского завода промышленного и гражданского домостроения.

Всего специалисты построят четыре конструкции. Две из них появятся на территории детского лагеря «Созвездие» в районе имени Лазо, столько же – в центре «Шарголь» Комсомольского района. Власти обещают, что к началу лета все точно будет сделано.

Напомним, благодаря корпусам в детских оздоровительных лагерях региона появится 200 дополнительных мест. На работы край получил из федерального бюджета 78 миллионов рублей. Кроме того, деньги на строительство таких корпусов получат еще 14 регионов страны.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.