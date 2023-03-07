Очистить город от наледи требует прокуратура Биробиджана Фото: прокуратура ЕАО
В Биробиджане прокуратура требует от администрации очистить город от наледи. Проверить, как мэрия исполняет закон об обеспечении безопасности людей, поручил прокурор ЕАО Заурбек Джанхотов.
- Городскому и районным прокурорам дано поручение проверить соблюдение муниципалитетами установленных требований по организации своевременной снегоочистки дорог, пешеходных зон, иных объектов инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе прокуратуре Еврейской автономной области.
Также Заурбек Джанхотов поручил оценить, как местные власти контролируют работу коммунальных служб. В их обязанности входит благоустройство территорий и уборка тротуаров, крыш зданий и домов от наледи.
При наличии оснований надзорный орган примет меры к виновникам. Кроме того, в прокуратуре пообещали в этом случае рассмотреть вопрос о привлечении их к ответственности.
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