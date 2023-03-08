Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил женщин с 8 марта Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

8 марта во многих странах празднуют Международный женский день. Эта дата символизирует солидарность женщин в борьбе за их права. Со светлым, весенним праздником хабаровчанок поздравил мэр города Сергей Кравчук.

- Я от всей души поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Знаю, что для вас нет ничего невозможного в семье, дома, на работе. Огромное спасибо за активность и неравнодушие! От всей души желаю вам неиссякаемой энергии и любви. Пусть у вас будет как можно больше поводов для вдохновения и оптимизма! И помните, вы – главное украшение Земли! – поздравил женщин Сергей Кравчук.

Редакция «КП» - Хабаровск» присоединяется к поздравлениям и желает всем женщинам добра, радости, любви и счастья!

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