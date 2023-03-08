52 тонны зараженной сои обнаружил Россельхознадзор Хабаровского края
Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Специалисты краевого управления Россельхознадзора предотвратили оправку большой партии сои, которая была заражена карантинным растением. Во время проверки зерна в лаборатории в нем были обнаружены семена провилки. Это опасный сорняк-паразит, бороться с которым очень сложно. Одно растение повилики может выдавать до 20 тысяч семян в год, всхожесть каждого из которых сохраняется годами.
- Зараженная соя опасна для перемещения. Среди бобов обнаружены семена карантинного для территории России и КНР растения - повилики. Лабораторная проверка показала, что все опасные семена жизнеспособны, а значит, владелец зерна не проводил необходимую обработку и обеззараживание продукции, - рассказали в «Хабаровском референтном центре Россельхозднадзора».
Партия сои весом 52 тонны предназначалась для отправки в Курскую область. Теперь же ее запрещено вывозить за пределы региона.
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