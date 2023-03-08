Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил женщин с 8 марта Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев записал видеообращение с поздравлением всех женщин с 8 марта. В этот день глава региона пожелал им поистине женского счастья и любви.

- Дорогие наши женщины, наши любимые мамы, бабушки, дочери, жены, сестры и тети! Поздравляю вас с Международным женским днем! От себя лично, от правительства Хабаровского края и всех мужчин нашего региона позвольте вам пожелать здоровья, тепла, уюта! Чтоб вас окружала любовь! Наши женщины трудятся везде: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в финансовом секторе, и в сфере обслуживания. Наши врачи, педагоги и социальные работники – самые лучшие в мире. Я благодарю вас за труд, большое вам спасибо! Вы дарите жизнь и это – самое главное. Хочу пожелать, чтоб вас всегда окружали забота и улыбки, а цветы вам дарили не только на 8 марта, но и весь год. С праздником вас, дорогие! – сказал Михаил Дегтярев.

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