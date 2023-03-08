Юнармейцы запустили акцию «Километры красоты» в Хабаровске Фото: комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края

Активисты Всероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ» запустили акцию «Километры красоты», приуроченную к Международному женскому дню. Накануне праздника они вышли на улицы краевой столицы, чтобы подарить девушкам и женщинам цветы и поздравить их с 8 марта.

- Смысл акции «Километры красоты» в том, что даже один цветок способен поднять настроение и напомнить, что каждая из женщин прекрасна. Наши активисты раздали более 100 тюльпанов, а значит, сделали их немного счастливее, - сказал Николай Рожков, глава регионального штаба движения «ЮНАРМИЯ» в Хабаровском крае.

Еще одну акцию под названием «Вам, любимые», посвященную женщинам, запустило «Движение Первых». Она проходит в нескольких форматах. Это и поздравления женщин на работе, и концерты, и интервью-поздравления, и челлендж в VK клипах.

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