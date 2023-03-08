Пойман из-за кражи, но задержан за наркотики: в «Самбери» поймали вора со шприцом в кармане

Сотрудники Росгвардии задержали вора за незаконное хранение наркотиков в Хабаровске Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

Тревожную кнопку нажали охранники гипермаркетов «Самбери». Они заметили, как двое покупателей хотят украсть товар из магазина. Но поводом для их задержания стал даже не факт кражи, а найденный шприц с неизвестным веществом в кармане у одного из мужчин.

7 марта примерно в 18:00 дежурный вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал из магазина «Самбери». Охранники нажали тревожную кнопку, когда заметили двух подозрительных мужчин, пытавшихся вынесли алкоголь, не заплатив за товар. На вызов прибыл наряд группы задержания.

- В ходе досмотра у одного из мужчин в куртке был найден шприц с неизвестным содержимым. В нем было вещество светло-коричневого цвета. По словам задержанного, он забрал шприц у приятеля, чтобы потом выбросить его, - рассказали в УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Росгвардейцы задержали 39-летнего хабаровчанина по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Его доставили в отделение полиции, а шприц передали на экспертизу, чтобы установить его содержимое.

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