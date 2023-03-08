Морозы вернутся в Хабаровский край 9 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровском крае 9 марта будет изменчивой. Часть региона снова накроет холод. В четверг будет ветрено. В Хабаровске скорость порывов достигнет 14 метров в секунду, а на других территориях края – 12 метров. В южном и части центрального районах пройдет небольшой снег, но основную часть региона осадки обойдут стороной.

Хабаровску 9 марта синоптики обещают понижение температуры ночью до отметок от -10 до -12, а днем будет от -1 до +1 градуса. В центральных районах морозы ночью опустятся от -10 до -25, а днем столбик термометра покажет от ноля до -7.

Холодно будет и на северных территориях Хабаровского края. Ночью ожидается от -13 до -25, а днем от -8 до -15 градусов. На юге региона зафиксируют положительные температуры. Ночные морозы до -15 днем сменятся теплом. На градуснике будет до +4.

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