Цветочный бум: Хабаровск погряз в очередях за тюльпанами 8 марта

Хабаровчане стоят часами в очередях, чтобы купить цветы к 8 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

Подготовка к 8 марта, главному женскому празднику, в Хабаровске началась за несколько дней до его наступления. Начиная с 6 числа, мужчины скупали цветы, чтобы поздравить коллег, руководство, родственников. В некоторых лавках города желающих заполучить букет было так много, что все не помещались в скромные «квадраты» магазинов.

- В цветочных очереди выходят на улицу, ждать приходится не меньше часа. Продавцов обычно по два на точку и они не справляются, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Анна В, жительница города.

Самые «предприимчивые» бизнесмены решили не заморачиваться с обустройством законных торговых точек. Они организовали продажу «с машин» на одной из самых оживленных дорог в городе. Десятки авто на сотни метров выстроились на обочине улицы Большой между остановками «Лазо» и «Сбербанк». Клиентов у таких продавак хоть отбавляй. Многие водители с радостью закупаются букетами, пусть и более дорогими, в обход огромных очередей, несмотря на то, что такая торговля незаконна.

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