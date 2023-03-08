Ирина Зикунова: Женщины добиваются успехов, хранят очаг, заботятся о близких и вдохновляют на подвиги

Спикер парламента Хабаровского края поздравила женщин с 8 марта Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит множество мероприятий, посвященных Международному женскому дню. На одном из таких побывала спикер регионального парламента Ирина Зикунова. Она поздравила женщин с 8 марта, пожелав им крепкого здоровья, мира и счастья.

- Дорогие женщины! Поздравляю вас от имени депутатов Закдумы края! 8 Марта – особенный праздник, наполненный весенним настроением, ярким солнцем и нежными улыбками. В этот день женщинам адресованы слова огромной любви и благодарности за доброту, красоту, обаяние, открытость души и сердца. Женщины добиваются потрясающих успехов в работе, хранят домашний очаг, заботятся о родных и близких. Во все времена они вдохновляют мужчин на подвиги, новые открытия и творческие взлеты. И сейчас своей любовью и преданностью они поддерживают защитников Родины, придают веру в свои силы, - сказала Ирина Зикунова.

В конце поздравительной речи спикер пожелала женщинам, чтобы все их мечты сбывались, а близкие окружали их теплом и вниманием.

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