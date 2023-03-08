Хабаровск вошел в топ-10 лучших городов для стоматологического туризма Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровск занял 10-е место в рейтинге лучших российских городов для стоматологического туризма. Список населенных пунктов составлялся в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Опрос проводился в соцсетях российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Данные рейтинга опубликовали на портале национальныепроекты.рф. В тройку лидеров попали Тверь (первое место с результатом 21 процент голосов), Краснодар и Новосибирск. Дальше в порядке убывания идут Тула, Волгоград, Рязань, Омск, Смоленск и Архангельск.

Напомним, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на популяризацию путешествий по России. В планах увеличить ежегодное число туристов до 140 миллионов человек до 2030 года. За счет проекта должен ускориться экономический рост в стране, а путешествия по России станут удобными, безопасными и интересными.

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