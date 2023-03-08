Обрушились стены и крыша: мощный пожар уничтожил дом в Хабаровске

11 пожарных тушили дачу в Хабаровске 8 марта
Фото: Олег УКЛАДОВ
8 марта около 11:00 на пульт спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о сильном пожаре в СНТ «Арсеналец». Приехавшие расчеты увидели жуткую картину – двухэтажное здание полыхало, а от него исходили густые черные клубы дыма.
- Локализовать пожар удалось уже в 11:22. Полностью ликвидировали возгорание в 13:31, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На вызов прибыли 11 сотрудников МЧС. В их распоряжении было три автоцистерны с водой. Несмотря на то, что пожарные сработали очень быстро, спасти дачу не удалось. Здание полностью прогорело и частично обрушилось. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают дознаватели, которые выясняют причины возгорания и обстоятельства происшествия.
Дом спасти не удалось Фото: @dtp_khv
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