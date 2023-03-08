Сотрудники ДПС наказывают покупателей цветов с машин в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Хабаровчанам, измученным огромными очередями в цветочных магазинах 8 марта, предлагают купить букеты предприимчивые бизнесмены на машинах. Вереница автомобилей выстроилась вдоль улицы Большой. Водителей подкупает отсутствие очередей, поэтому многие решаются прихватить цветы, забывая о правилах дорожного движения.

- Парковаться вторым рядом запрещено. Чтобы купить товар, водителям приходится останавливаться на полосе, которая должна продолжать движение. Сейчас за порядком на дороге следит экипаж ДПС. Всех. кто нарушает правила, привлекают к ответственности, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Жителей города призывают помнить о том, что праздник - это не повод нарушать правила. Хабаровчан просят быть взаимовежливыми и культурными на дорогах.

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