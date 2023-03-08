Пожар произошел в порту поселка Ванино Фото: скриншот из видео
Сотрудники порта в поселке Ванино вызвали пожарных, когда заметили дым на территории предприятия. Это произошло 7 марта около 16:40. Расчеты прибыли на место за несколько минут. К этому моменту огонь успел распространиться на 10 квадратных метров.
- Возгорание произошло на территории порта по улице Железнодорожная, 1. Специалисты на месте установили, что горит сортировочная машина для калибровки угля, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Локализовать пожар удалось в 16:50, а потушить огонь – в 18:35. В происшествии никто не пострадал. Ущерб нанесен только спецтехнике – полностью выгорел моторный отсек сортировочной машины и лента транспортера.
Причины возгорания установят дознаватели, которые работают на месте ЧП.
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