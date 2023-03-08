Крушение на трассе: иномарка вылетела навстречу «КАМАЗУ» на Колыме

Автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Магаданской области Фото: ГИБДД по Магаданской области

Авария произошла днем 8 марта на 35-м километре трассы «Палатка – Кулу-Нексикан» на Колыме. О случившемся сообщили сотрудникам ДПС, которые быстро приехали на место происшествия. Они установили, что ДТП произошло по вине водителя «Мицубиси L200». 35-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встечку.

Легковушка угодила прямо под колеса «КАМАЗА», за рулем которого находился 46-летний водитель. Капот иномарки сплющило от мощного удара. Двигатель едва не оказался в салоне. Мужчина, сидевший за рулем «Мицубиси» и его пассажир получили травмы. Их отвезли в районную больницу. Об их состоянии в данный момент ничего неизвестно.

Сотрудники автоинспекции работают на месте аварии. В ходе проверки они установят все обстоятельства происшествия.

Легковушка въехала под "КАМАЗ" Фото: ГИБДД по Магаданской области

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