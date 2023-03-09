Число волонтеров в Хабаровском крае достигло 81 тысячи в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае количество волонтеров за последние годы увеличилось. В регионе создано больше 500 организаций, занимающихся добровольческой деятельностью. Участники этих движений помогают простым жителям, военнослужащим, беженцам, ветеранам, врачам. На их плечах - сбор гуманитарной помощи, поиск пропавших людей и многое другое.

Волонтерское движение растет и развивается. В 2022 году количество добровольцев в крае достигло 81 тысячи человек. Из них семь тысяч - те, кто занимается волонтерством на постоянной основе. Больше 74 тысяч присоединились к стихийным добровольческим акциям в прошлом году. Многие из них продолжают заниматься этим и в 2023-м.

Волонтером может стать любой желающий, кому уже исполнилось 14 лет, но до совершеннолетия нужно разрешение родителей. Зарегистрироваться в качестве добровольца можно на сайте добро.рф. Активных участников движения награждают и поощряют. Им вручают почетные грамоты, благодарственные письма, знак регионального правительства «Доброволец (волонтер) Хабаровского края».

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