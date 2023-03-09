Магаданская область выполнила план по подъему затонувших судов в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Колыма выполнила план 2022 года по подъему и утилизации затонувших судов. Вместе с Магаданской областью из регионов ДФО с задачей справилась и Камчатка.

- В 2022 году утилизировано 43 судна. Полностью выполнили показатели проекта Магаданская область и Камчатский край, - сказала Виктория Абрамченко, зампред Правительства РФ.

В планах на 2023 год - продолжить работу в Сахалинской, Магаданской области, Камчатском, Хабаровском, Приморском краях и в Чукотском автономном округе. За 2,5 месяца этого года со дна уже было поднято 15 судов. Всего на Дальнем Востоке в рамках проекта «Генеральная уборка» планируется утилизировать 213 затонувших кораблей до конца 2024 года.

На Колыме с 2021 года в бухте Нагаева было поднято 10 судов. В этом году достанут еще девять, а в 2024-м - три.

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