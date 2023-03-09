«Гони деньги!»: мужчина с ножом ограбил отделение микрозаймов в Хабаровске

Хабаровчанин выслушал приговор за разбойное нападение и вооруженное ограбление Фото: Иван ВИСЛОВ

25-летний хабаровчанин был осужден за вооруженное нападение на сотрудницу отделения микрозаймов и ограбление. Ценой этих поступков стали четыре года свободы.

В декабре 2022 года молодой человек зашел в офис компании, выдающей микрозаймы. Он натянул маску на лицо, достал нож и направился к одной из сотрудниц. Мужчина приставил лезвие к шее испуганного кассира и потребовал деньги. Женщина послушалась налетчика и предала ему 110 тысяч рублей, после чего тот сбежал из офиса.

- Преступник был задержан в тот же день. Часть денег он успел потратить, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело и судили за разбой с угрозой применения насилия. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

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