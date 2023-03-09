Небезопасный «зеленый»: женщина попала под колеса машины на переходе в Хабаровске

Хабаровчанку увезли на «скорой» после аварии на Павла Морозова Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Утром 7 марта на перекрестке Павла Морозова - 65-летия Победы произошла авария. 31-летняя женщина за рулем «Тойоты Аква» ехала со стороны Радищева к Оборонной. В районе дома №8 по переулку Спортивному она включила поворотник и начала выполнять маневр. В этот момент дорогу за зеленый сигнал светофора переходила 49-летняя женщина. Машина не остановилась, чтобы пропустить пешехода.

- «Тойота» наехала на женщину. Хабаровчанка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу на скорой. Ее направили в нейрохирургическое отделение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водительнице провели освидетельствование. Алкоголь в ее крови не обнаружен. Сотрудники автоинспекции проводят проверку по факту аварии и устанавливают обстоятельства случившегося.

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