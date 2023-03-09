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НовостиПроисшествия8 марта 2023 23:45

Небезопасный «зеленый»: женщина попала под колеса машины на переходе в Хабаровске

Хабаровчанку увезли на скорой после аварии на Павла Морозова
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчанку увезли на «скорой» после аварии на Павла Морозова

Хабаровчанку увезли на «скорой» после аварии на Павла Морозова

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Утром 7 марта на перекрестке Павла Морозова - 65-летия Победы произошла авария. 31-летняя женщина за рулем «Тойоты Аква» ехала со стороны Радищева к Оборонной. В районе дома №8 по переулку Спортивному она включила поворотник и начала выполнять маневр. В этот момент дорогу за зеленый сигнал светофора переходила 49-летняя женщина. Машина не остановилась, чтобы пропустить пешехода.

- «Тойота» наехала на женщину. Хабаровчанка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу на скорой. Ее направили в нейрохирургическое отделение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водительнице провели освидетельствование. Алкоголь в ее крови не обнаружен. Сотрудники автоинспекции проводят проверку по факту аварии и устанавливают обстоятельства случившегося.

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