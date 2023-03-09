Акробаты Хабаровского края заняли первое место на первенстве ДФО Фото: администрация Ванинского района

Доминика Лагодич и Вадим Салимьянов из Ванино стали лучшими на первенстве ДФО по спортивной акробатике. Они победили на соревнованиях, обойдя почти 150 соперников. В соревнованиях участвовали лучшие акробаты Магаданской области, Комсомольска, Находки, Дальнегорска, Артема и Хабаровского края. Также за первенство боролись приглашенные гости из Москвы.

- Вадим и Доминика вошли в сборную Хабаровского края. В ее составе они выступят на первенстве России в апреле 2023 года, - рассказали в администрации Ванинского района.

Оба победителя тренируются под руководством Ольги Димчук в районном Дворце спорта.

Жители Ванинского района поддерживают ребят и желают им победы на всероссийских соревнованиях.

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