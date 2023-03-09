Площадку под строительство новой школы готовят в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане построят новую школу на 1275 мест. Местом для ее возведения была выбрана территория бывшей школы №10. Основные работы начнутся уже в 2023 году с приходом тепла.

- Прежде чем начать строительство, нужно убрать с территории незаконно установленные гаражи. Их было здесь 90, но 70 уже вывезли собственники. Осталось 13 боксов. Несколько раз вывешивали объявления с просьбой перенести строения, но ничего не меняется, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

В администрации города приняли решение организовать принудительный вывоз гаражей. Боксы, которые не будут убраны до 29 марта, будут демонтированы. Если после этого собственник пожелает вернуть собственность, ему нужно будет выплатить сумму расходов, которые понесла мэрия на перенос гаража.

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