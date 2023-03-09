Корвет «Совершенный» Амурского судостроительного завода провел учение под Владивостоком Фото: Министерство обороны РФ

Построенный корабелами Амурского судостроительного завода (АСЗ) корвет «Совершенный» провел учение в заливе Петра Великого под Владивостоком. Команда судна вместе с экипажем вертолета Ка-27 отработала задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Экипаж вертолета выполнил поиск субмарины с помощью опускаемой гидроакустической станции. Когда цель была обнаружена, команда корвета успешно выполнила учебные стрельбы. Для этого были использованы реактивные глубинные бомбы и противолодочные торпеды. Боевые задачи были выполнены.

Напомним, корвет «Совершенный» - корабль проекта 20380 конструкторского бюро «Алмаз». Его построили на АСЗ для Тихоокеанского флота.

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