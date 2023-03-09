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НовостиОбщество9 марта 2023 1:14

40 тонн риса доставили в Хабаровский край из Китая

Еще восемь грузовиков с крупой ожидают оформления на пункте пропуска
Александра ЯВИЩЕНКО
40 тонн риса доставили в Хабаровский край из Китая

40 тонн риса доставили в Хабаровский край из Китая

Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровский край из Китайской Народной Республики доставили короткозерный рис общим весом 40 тонн. Подкарантинный груз пересек границу через смешанный пункт пропуска «Покровка».

- Еще восемь автомобилей с аналогичным грузом проходят таможенное оформление в «Покровке». Всего КНР выдала квоту на ввоз в регион 500 тонн риса, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Сотрудники ведомства проверили документы на импортную продукцию. Они досмотрели груз и отобрали пробы риса для исследования на карантинные организмы, безопасность, качество и ГМО. Решение о том, как будет использована партия зерна, будет принято после получения результатов исследования.

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