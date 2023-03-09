Игры кончились: правоохранители накрыли нелегальное казино в Городе юности

Трое мужчин организовали подпольное казино в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Группа знакомых организовала подпольные азартные игры в Комсомольске. Им удавалось поддерживать работу казино, пока о заведении не стало известно правоохранителям. Был организован рейд, в ходе которого удалось задержать всех организаторов нелегального бизнеса.
36-летний Житель города юности придумал план, который позволил бы ему получать неплохой доход. Он решил создать подпольное казино. Для этого ему нужна была помощь, поэтому мужчина подключил к делу двух знакомых. Втроем они закупили компьютеры, оборудование и специальные столы, чтобы обустроить помещения для игр. Они решили открыть сразу несколько точек, чтобы охватить как можно больше желающих сыграть на деньги.
Скоро о подпольном «клубе игроманов» узнали правоохранители. Они накрыли казино и задержали всех, кто был причастен к его деятельности. На подозреваемых завели уголовное дело. За организацию и проведение азартных игр организованной группой им грозит до четырех лет лишения свободы. Кроме того, создателя казино обвиняют еще в одном преступлении.
- Ночью 5 марта 2022 года мужчина находился на территории гаражно-строительного автокооператива. Он нанес местному жителю удар ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Кроме организации незаконных игр организатору группы теперь грозит срок и за нападение. Вместо четырех он может получить до 10 лет колонии.
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