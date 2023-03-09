Сергей Кравчук посетил две школы в микрорайоне Березовка

Сергей Кравчук посетил две школы в Березовке Фото: Администрация Хабаровска

Глава города Сергей Кравчук вместе с председателем гордумы Андреем Белоглазовым и депутатом госдумы Максимом Ивановым побывали в двух школах Березовки. Они пообщались с учителями и учениками, осмотрели состояние учреждений.

В 2022 году школа №2 получила около 25 миллионов рублей на ремонт из городского бюджета. За эти деньги на территории уложили новый асфальт, утеплили кабинеты. В 2023-м здесь также обновят электропроводку, приведут в порядок главный вход. Запланирован и ремонт спортзала. Реконструкцию выполнят в рамках нацпроекта «Образование».

Второй на очереди стала школа №1. Сотрудники учреждения показали гостям пищеблок и несколько кабинетов.

- В этом году здесь мы начнем капремонт системы отопления. Приступили к проектированию стадиона на территории школы. Проект в этом году будет утвержден, а в 2024-м планируется начало его строительства. Также будем в обоих учреждениях менять деревянные окна на пластиковые, - сказал Сергей Кравчук.

Мэра пригласили на мероприятие «Герои никогда не умирают. Герои в нашей памяти живут», посвященное памяти Сергея Орлова, именем которого названа школа №1. Герой России погиб в 1994 году во время операции на Северном Кавказе, спасая командира группы. Ученики и педагоги предложили мэру установить в школе Парту Героя в честь Сергея Орлова. Глава города пообещал, что в ближайшее время решит этот вопрос.

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