Делегация из Хабаровска посетила Ижевск по вопросам развития парков Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская делегация приехала в столицу Удмуртии, Ижевск, чтобы познакомиться с федеральным проектом «Парки России». На встрече присутствовали замы мэра краевой столицы Александр Прохорец и Евгений Соловьев, начальник инвеступравления администрации города Руслан Горлов, глава Ижевска Олег Бекмеметьев, руководитель проекта «Парки России» Сергей Буторин и другие.

- Мы выступаем как эксперты и консультанты в городах разных регионов, помогая создавать в них зоны отдыха, которые становятся точками притяжения и комфорта. Наглядный пример - проект «Парки Ижевска». Здесь жители не только отдыхают душой, но и развивают творческий потенциал, занимаются спортом и культурно отдыхают. Коллеги из Хабаровска хотят перенять опыт «Парков Ижевска», чтобы в будущем внедрить его в своем городе, - сказал Сергей Буторин.

Первый день в Ижевске хабаровская делегация провела в парке Кирова, где есть вертолетная площадка, фанзона, акваглэмпинг, «Дом блогеров» и другие развлечения. 2 марта прошел круглый стол. Участники обсудили актуальные вопросы и практики коллег из Хабаровска.

В рамках визита в Ижевск были также организованы экскурсии на территории Открытого и Летнего садов, посещение сквера оружейника Драгунова и музея Калашникова, презентация проекта «Умный город» и многое другое.

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