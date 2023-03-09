Жителей Железнодорожного района Хабаровска защитили от подтоплений Фото: @prozhd_khv Фото: Социальные сети

Комитет по управлению Железнодорожным районом вместе с управлением дорог и внешнего благоустройства Хабаровска организовал работы по растопке труб. 9 марта работы проводятся в месте пересечения русла реки Правая Березовая с проезжей частью на Декабристов.

- Растопка труб поможет защитить жителей частного сектора от подтоплений и избежать скопления воды на проезжей части, - рассказали в комитете по управлению Железнодорожным районом.

Специалисты городских служб растапливают лед горячей водой. Аномально низких температур в этом сезоне уже не предвидится. Если трубы не замерзнут, риски подтоплений частных территорий будут минимальны.

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