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НовостиОбщество9 марта 2023 3:17

Жителей Железнодорожного района Хабаровска защитили от подтоплений

Специалисты растапливают трубы, которые предназначены для стока воды
Александра ЯВИЩЕНКО
Жителей Железнодорожного района Хабаровска защитили от подтоплений Фото: @prozhd_khv

Жителей Железнодорожного района Хабаровска защитили от подтоплений Фото: @prozhd_khv

Фото: Социальные сети

Комитет по управлению Железнодорожным районом вместе с управлением дорог и внешнего благоустройства Хабаровска организовал работы по растопке труб. 9 марта работы проводятся в месте пересечения русла реки Правая Березовая с проезжей частью на Декабристов.

- Растопка труб поможет защитить жителей частного сектора от подтоплений и избежать скопления воды на проезжей части, - рассказали в комитете по управлению Железнодорожным районом.

Специалисты городских служб растапливают лед горячей водой. Аномально низких температур в этом сезоне уже не предвидится. Если трубы не замерзнут, риски подтоплений частных территорий будут минимальны.

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