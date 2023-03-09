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НовостиОбщество9 марта 2023 3:30

Семьи Хабаровска получили памятные знаки «За супружеское долголетие»

Награды удостоились пары, живущие вместе больше полувека
Александра ЯВИЩЕНКО
Семьи Хабаровска получили памятные знаки «За супружеское долголетие»

Семьи Хабаровска получили памятные знаки «За супружеское долголетие»

Фото: Администрация Хабаровска

В Доме культуры для молодежи и населения прошел концерт «Восьмое чудо света», во время которого состоялась церемония награждения хабаровских семей памятными знаками «За супружеское долголетие». В списке получателей было 39 пар. Все они прожили в браке больше 50 лет. Для гостей праздника выступили творческие коллективы района.

- Все пары принимали знаки с гордостью и восторгом. Многие были удивлены, что такая награда существует. Супруги являются для нас примером. Они вместе прошли все жизненные испытания и трудности, смогли сохранить взаимную преданность и любовь. Выражаем особую благодарность коллективу Дома культуры за такое великолепное мероприятие, - отметили в комитете по управлению Индустриальным районом.

Семьи, получившие памятный знак, также могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. Такая поддержка была учреждена в 2021 году. Ее цель - укрепить институт семьи и брака, повысить престиж и ценность традиционного семейного образа жизни.

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