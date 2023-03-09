Семьи Хабаровска получили памятные знаки «За супружеское долголетие» Фото: Администрация Хабаровска

В Доме культуры для молодежи и населения прошел концерт «Восьмое чудо света», во время которого состоялась церемония награждения хабаровских семей памятными знаками «За супружеское долголетие». В списке получателей было 39 пар. Все они прожили в браке больше 50 лет. Для гостей праздника выступили творческие коллективы района.

- Все пары принимали знаки с гордостью и восторгом. Многие были удивлены, что такая награда существует. Супруги являются для нас примером. Они вместе прошли все жизненные испытания и трудности, смогли сохранить взаимную преданность и любовь. Выражаем особую благодарность коллективу Дома культуры за такое великолепное мероприятие, - отметили в комитете по управлению Индустриальным районом.

Семьи, получившие памятный знак, также могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей. Такая поддержка была учреждена в 2021 году. Ее цель - укрепить институт семьи и брака, повысить престиж и ценность традиционного семейного образа жизни.

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