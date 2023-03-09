Предприниматели арендуют офисы на льготных условиях в бизнес-инкубаторе Комсомольска Фото: минэкономразвития Хабаровского края

В Городе юности завершился прием заявок на конкурс по заключению договоров аренды в краевом бизнес-инкубаторе. Все предприниматели, прошедшие отбор, получат возможность арендовать помещения под производства и офисы на льготных условиях.

- От бизнесменов Комсомольска уже поступило пять заявок. Их заинтересовала возможность стать резидентом бизнес-инкубатора. 14 марта будет известно, кого из претендентов допустят к конкурсу. Итоги обнародуют 20 марта. Таких конкурсов в течение года будет несколько, - рассказала Ирина Демченко, и. о. руководителя бизнес-инкубатора.

В первый год ставка аренды составит 40 процентов от рыночной стоимости. Цена за квадратный метр офиса - 284 рубля, а мастерской - 87 рублей. Все помещения укомплектованы мебелью и техникой.

В городе Юности завершился прием заявок на конкурс по заключению договоров аренды в краевом бизнес-инкубаторе. Все предприниматели, прошедшие отбор, получат возможность арендовать помещения под производства и офисы на льготных условиях.

- От бизнесменов Комсомольска уже поступило пять заявок. Их заинтересовала возможность стать резидентом бизнес-инкубатора. 14 марта будет известно, кого из претендентов допустят к конкурсу. Итоги обнародуют 20 марта. Таких конкурсов в течение года будет несколько, - рассказала Ирина Демченко, и. о. руководителя бизнес-инкубатора.

В первый год ставка аренды составит 40 процентов от рыночной стоимости. Цена за квадратный метр офиса – 284 рубля, а мастерской – 87 рублей. Все помещения укомплектованы мебелью и техникой.