Полюбоваться красотами озера Амут могут жители Хабаровского края Фото: правительство хабаровского края

Короткая рабочая неделя подходит к концу, и пора бы решить, чем заняться на выходных. Министерство туризма снова подготовило обширную программу. Напомним, в регионе действует проект «Отдыхаем в крае». К нему присоединились уже 70 компаний: гостиницы, кафе, СПА-салоны, туристические фирмы и другие организации. Приятный бонус: в каждой из них действует скидка на услуги по промослову «Минтур».

- Недавно одним из участников проекта стал СПА-салон, который организует весенние СПА-девичники (12+). Это прекрасная возможность продлить 8 Марта, собраться с близкими людьми, отдохнуть с пользой для души и тела и зарядиться позитивными эмоциями. Мероприятие длится от четырех до шести часов и рассчитано на компанию от четырех до восьми человек. В вашем распоряжении находятся бассейн с системой гейзера, водопада и гидромассажа, двухместная кедровая фито-бочка и различные виды чая, - рассказали в министерстве туризма края.

Приглашают хабаровчан и на мастер-классы. Например, можно посетить обучение гончарному мастерству (6+). Посетители могут слепить изделие своими руками или создать его на гончарном круге. Есть и индивидуальные занятия, на которых педагоги научат центровать глину и придавать материалу форму.

Для тех, кто предпочитает более активный отдых, в крае готовы организовать поездку на двухместных квадроциклах. Посетители могут выбрать маршрут и его продолжительность. Вся экипировка предоставляется. За руль можно сесть, если вам есть 18 лет, но в поездку разрешают взять ребенка в возрасте от восьми лет. Ездить вы будете с инструктором, специалист поможет преодолеть сложные участки.

12 марта состоится поездка на озеро Амут (6+). Участники похода посетят обзорную площадку на горе, прокатятся в санях по красивому водоему и отдохнут в комфортном глэмпинге.

Последние в этом сезоне выезды тура «Лыжная стрела» (0+) пройдут 10 и 24 марта. В стоимость включены проезд в купе фирменного поезда Хабаровск - Комсомольск, завтрак в день приезда и ужин в день выезда, трансфер до горнолыжного комплекса в Солнечном, проживание и страховка. Спортинвентарь провозится бесплатно.

Актуальная информация о мероприятиях есть в социальных сетях минтуризма края и регионального Туристского информационного центра.

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