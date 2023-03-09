Снежный циклон придет в Хабаровский край 10 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 10 марта будет неоднозначной. С одной стороны, днем ожидается весеннее тепло, а с другой - синоптики обещают снег, который при таких температурах станет кашей под ногами. Осадки прогнозируют в основном ночью с понижением температуры от -3 до -5 градусов. Днем может пройти небольшой снег, а столбик термометра покажет 1-3 градуса выше ноля. Восточный ветер достигнет скорости 5-11 метров в секунду.

Снежный циклон затронет и юг Хабаровского края. 10 марта интенсивные осадки пройдут ночью, а днем стоит ждать небольшой снег. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду. Ночью будет от -1 до -6, а днем от +2 до +7 градусов.

В центре края местами пройдет небольшой снег. Осадки не затронут Советско-Гаванский и Ванинский районы. Температура ночью упадет от -2 до -21, а днем будет от -1 до +4. Ветер будет дуть со скоростью 5-12 метров в секунду.

На севере небольшой снег прогнозируют Николаевскому, Ульчскому и Охотскому районам. Ночью воздух остынет от -10 до -21 градуса, днем будет от ноля до -12. Ветер достигнет 4-14 метров в секунду.

Жителей Хабаровского края предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах. Из-за неустойчивых температур и снега возможен гололед. Водителей просят соблюдать скоростной режим, а пешеходов - внимательно переходить дорогу даже в разрешенных для этого местах.

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