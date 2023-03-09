Около четырех миллионов рублей выделено на допобразование в Хабаровском крае

Еще больше ребят из Хабаровского края смогут получить дополнительное образование в этом году. Региону выделили 3,7 миллиона рублей, благодаря которым количество мест в учреждениях увеличится на 621. Из этого числа 454 места появятся в физкультурно-спортивном направлении, 119 - в художественном и 48 - в социально-гуманитарном.

- Развитие доступного дополнительного образования открывает новые возможности для школьников, для их саморазвития, творчества и выбора профессии. Хабаровский край входит в число десяти регионов страны по охвату детей допобразованием. У нас работает 98 государственных и муниципальных образовательных организаций и 62 частных, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

В 2023 году в программе принимают участие 26 учреждений образования из разных районов края - Хабаровска, имени Лазо, Комсомольского, Солнечного и Николаевского. В организации закупят современное оборудование, которое поступит до начала учебного года.

Кроме того, юные хабаровчане могут освоить любую дополнительную программу бесплатно. Ребенку предоставляется индивидуальный сертификат, с помощью которого можно обучиться. Средства на это дает государство, а учиться можно и в частных школах. Оформить сертификат можно на портале 27.pfdo.ru.

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