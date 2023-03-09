Встреча с семьями участников СВО прошла в селе Амурзет ЕАО Фото: правительство ЕАО

В селе Амурзет Еврейской автономной области прошла встреча с семьями мобилизованных. Мероприятие организовали представители районного штаба Комитета семей воинов Отечества. На нем присутствовали глава штаба, Мария Костюк и Валерий Жуков, зампереды правительства ЕАО, Александр Ворончихин, военный комиссар Ленинского и Октябрьского районов ЕАО, и Марина Леонова, глава района.

Специалисты отмечают, что такие встречи важно проводить, ведь на них можно не только поддержать семьи военных, но и помочь им решить возникшие проблемы. Вопросы на мероприятии были разные: и о льготном переезде, и о санаторном лечении. Жена одного мобилизованного рассказала о своей проблеме: ее мужа уволили с работы за прогул. Причем, нарушением трудового распорядка начальство посчитало отсутствие мужчины на своем месте с момента получения повестки до отправки его к месту службы. Случившееся обещали проанализировать профильные структуры.

Связь с семьями поддерживает и Екатерина Исаенкова, администратор группы «Неравнодушные – Октябрьский район». Она заявила, что готова собрать и систематизировать вопросы от них, чтобы озвучить их на встрече с участием специалистов. Они также помогут организовать мероприятие.

Предложили также помощь углем семьям, в которых в СВО участвуют приемные дети. Такого в законе нет, но в ЕАО над подобными заявками работают в индивидуальном порядке.

Кроме того, родным бойцов рассказали, как будет проходить психологическая работа с теми, кто вернется домой. Реабилитация планируется в военных санаториях, которых на Дальнем Востоке девять.

- Работу с санаториями полностью курирует Министерство обороны РФ. Со своей стороны, мы можем предложить реабилитацию в отделении пограничных состояний, если были нервные срывы, и это не фиксируется в личных делах. После этого человек даже может получить лицензию на оружие. Работа идет по опыту военных кампаний, которые были в 90-х годах. В мае-июне эта работа будет развернута в полном объеме, – сказал Валерий Жуков.

Комитет семей воинов Отечества появился в ноябре прошлого года по инициативе матерей военных. Идею поддержал Владимир Путин. Работа комитета всесторонняя – это юридическая, психологическая и духовная помощь, выявление проблем в семьях и их решение.

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