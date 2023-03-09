Об опасности ледохода на реках предупреждают жителей ЕАО Фото: правительство ЕАО

Весна полностью вступила в свои права. На улицах начал таять снег, а на реках – лед. Жителей Еврейской автономной области предупреждают об опасности ледохода, который скоро начнется в регионе.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве ЕАО призвала родителей внимательнее следить за детьми и не допускать выход на реки.

- Пожалуйста, начните контролировать поведение детей более усиленно. Расскажите им о том, что играть на тонком льду запрещено, а находиться рядом с реками, озерами и карьерами в этот период очень опасно. Не оставляйте детей без присмотра, – сказали в правительстве ЕАО.

Жителям региона напомнили, что весной лед становится хрупким, быстрее всего он тает у берега. Из-за рыхлого снега, покрывающего покрытие водоема, это сложно заметить, поэтому любое неосторожное движение может обернуться провалом в воду.

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