Водители Хабаровска заплатят штрафы за грязные номера Фото: Павел КЛОКОВ

С приходом весны на дорогах появляются лужи и грязь. Едущие машины поднимают капли, забрызгивая других участников движения. Грязь налипает на номера автомобилей, из-за чего они становятся нечитаемыми.

Плохая погода – не оправдание для сотрудников ДПС. Если разглядеть номер невозможно, водителя оштрафуют. Но это касается не только грязи на табличке, но и других обстоятельств, не позволяющих разглядеть государственный «идентификатор» машины. Это может быть стертая краска, намеренно поврежденное покрытие или заклеенные знаки.

Список признаков нечитаемости номера:

- его нельзя рассмотреть полностью или частично днем с расстояния в 20 метров;

- на расстоянии 20 метров ночью не виден даже один элемент номерного знака.

Нарушителям будут выписывать штрафы, размер которых варьируется от 500 до пяти тысяч рублей. На минимальные санкции могут рассчитывать только те водители, у которых номера запачканы и легко очищаются. Намеренное скрытие номерного знака наказывается максимальной суммой, а иногда и лишением свободы на срок до трех месяцев.

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