80 процентов учителей одобряют запрет съемки на уроках в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме предложили запретить съемку на уроках. В связи с этим сервис SuperJob провел опрос, который показал, что большинство учителей и родителей поддерживают это предложение.

Законопроект пока разрабатывается. Согласно ему, разрешить запись можно только в образовательных целях и с согласия педагога и руководства школы. Против фото- и видеосъемки на уроках выступил каждый второй родитель и 8 из 10 учителей. Одобряют законопроект 52 процента мам и пап и 80 процентов педагогов. При этом о возможных негативных последствиях родители думают чаще, чем учителя.

Согласные с предложением депутатов родители отмечают: дети не должны отвлекаться на уроках, они должны быть сосредоточены на занятиях, а не на экране своего мобильника. Против инициативы 24 процента мам и пап. Эта часть опрошенных говорит, что при необходимости записи могут помочь: к примеру, если учитель нарушил закон. Они считают, что съемка могла бы дисциплинировать педагогов, отсутствующие ученики смогли бы посмотреть пропущенный урок. Да и вообще, в том, что ребенок сфотографирует конспект на доске, не ничего плохого.

- Среди учителей уровень поддержки законопроекта гораздо выше, чем среди родителей: 8 из 10 педагогов с ним согласны. По их мнению, съемка на уроках отвлекает и детей, и учителя: не всем педагогам комфортно работать под камерой. Только восемь процентов выступили против: «Мне скрывать нечего»; «Зачем запрещать, пусть снимают и пересматривают - больше запомнят», - рассказали в пресс-службе сервиса.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.