Пауэрлифтер из Биробиджана установил национальный рекорд на соревнованиях World Cup WPA

Олег Яупов из ЕАО установил национальный рекорд на соревнованиях по пауэрлифтингу Фото: @livebir Фото: Социальные сети

С 3 по 5 марта в Благовещенске проходили соревнования по пауэрлифтингу World Cup WPA. В турнире принял участие житель Биробиджана Олег Яупов, который выступал в дисциплине жим лежа без экипировки среди участников весом до 110 килограммов.

Он сражался за победу в двух номинациях: в «открытой категории» и в возрастной категории М-1 (ветераны 40-44 лет). Биробиджанец получил зачет во всех трех попытках, осилив вес в 230, в 240 и 245 килограммов.

Олег Яупов с результатом в 245 килограммов занял первые места и в личном первенстве в своем весе, и в абсолютном зачете среди 18 участников. Он взял первенство в категории М-1, установив национальный рекорд России. Он побил предыдущий рекорд в 235 килограммов, подняв планку до 245. Его единственный соперник в той же возрастной группе Кравченко Виталий из Амурской области смог преодолеть планку только в 180 килограммов.

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