Больше 130 тонн зараженной сои пытались провезти в Хабаровск Фото: Хабаровский референтный центр Россельхознадзора
Очередная партия сои не прошла фитосанитарный контроль в Хабаровском крае. По информации регионального Россельхознадзора, это уже пятый случай за текущий год.
В регион пытались завезти 130 тонн зерна. Специалисты провели лабораторные исследования и выяснили, что соя заражена.
- Обследование показало, что все зерно заражено семенами повилики - карантинного для России и Китая сорняка. Проверка подтвердила, что опасные семена при благоприятных условиях способны прорасти и стать полноценным растением, то есть находятся в жизнеспособном состоянии, - рассказали в Хабаровском референтном центре Россельхознадзора.
Информацию о проверке уже передали в управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.
Между тем с начала года это не первый подобный случай. За два с небольшим месяца в Хабаровский край пытались завезти зараженной повиликой зерно пять раз. Общая масса испорченной культуры составила 320 тонн.
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