Отремонтировать дворы при поддержке администрации могут жители Хабаровска Фото: администрация Хабаровского края

В Хабаровске начался конкурс на гранты от администрации для ремонта дворов. Принять участие в нем могут управляющие компании, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья и представители других форм управления домом.

В конкурсе два направления. Первое - ремонт дворов. Сюда входит ремонт проездов, обустройство парковок, тротуаров и систем водоотведения. На эти цели можно получить от государства до одного миллиона рублей. На второе направление - устройство различных площадок - детских, спортивных, для досуга, контейнерных, хозяйственных и других могут дать не больше 500 тысяч рублей.

- Муниципальный грант предоставляется на условиях долевого финансирования. Доля средств гранта не может превышать 67 процентов от общей стоимости проекта, - рассказали в администрации Хабаровска.

Старт приема заявок - 10 марта. Подать их можно до 15 апреля по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет 108. Документы принимаются в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00. Их перечень опубликован на сайте мэрии. Все вопросы можно задать по телефонам: 41-98-98, 41-94-96.

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