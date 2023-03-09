Олимпиада для школьников «Педагогическое будущее Хабаровска» впервые проходит в краевой столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевом центре проходит олимпиада «Педагогическое будущее Хабаровска». Такое мероприятие организовано в региональной столице в первый раз в честь Года педагога и наставника. За звание лучшего борются ученики 10-11 классов психолого-педагогического направления.

Уже состоялся заочный этап. В нем свои умения и навыки продемонстрировали 45 учеников из шести школ и двух гимназий города.

- Ребята решали задания с различными ситуациями, в которые могут попасть педагоги, а также подготовили презентации по теме «Моя образовательная траектория», где рассказали, почему решили стать учителями, - рассказали в администрации города.

В финал вышли 15 человек. Впереди у них еще два испытания. Им предстоит провести открытое занятие с младшеклассниками «Научу за пять минут» на выбранную тему и подготовить проект образовательного или воспитательного события по определенным критериям.

Участников оценивают за разные умения, среди которых импровизация, навык четкого формулирования своей позиции, общение с подопечными и видение проблемы. Также во внимание жюри берут грамотность, креативность, творческий и инновационный подходы к решению педагогических задач, которые перед ними поставлены.

Победителя выберут 17 марта в школе №43.

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