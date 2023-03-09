Редким двойным именем назвали новорожденную дочь жители ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте ЗАГС правительства Еврейской автономной области рассказали о самых популярных и редких именах, которыми называли мальчиков и девочек родители в феврале.

Самым необычным именем стало Арина-Ихань - именно так назвали одну из появившихся на свет девочек. Среди экзотических женских имен также были Асия, Теона, Тея и Снежана. Популярными именами для дочек стали Ева, Мария, Милана, Анастасия и Анна.

Мальчиков чаще всего называли Михаилами, Тимофеями, Арсениями, Артемами и Иванами. Реже всего для сыновей мамы и папы выбирали имена Всеволод, Леонид, Михей и Савелий.

По информации департамента ЗАГС, за февраль в ЕАО появился на свет 101 ребенок. «Победу» одержали мальчики - за 28 дней их родилось 58. Девочек чуть поменьше - 43.

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